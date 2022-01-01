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Качественная белорусская пиротехника
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Фейерверки и салюты в Алматы для вашего праздника

Новинки
Салют Модный
-7.14 % akciya.png
Салют Модный
21 000 тг
19 500 тг
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Салют Гамлет
Салют Гамлет
0 тг
6 000 тг
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Салют 25 залпов
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Салют 25 залпов
0 тг
18 500 тг
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Салют Мирэль
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Салют Мирэль
0 тг
19 000 тг
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Салют Капелла
Салют Капелла
0 тг
19 000 тг
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Салют Пинокио
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Салют Пинокио
0 тг
19 000 тг
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Салют Фредди
-14.29 %
Салют Фредди
21 000 тг
18 000 тг
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Салют Джин
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Салют Джин
0 тг
28 000 тг
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Салют Нирвана
Салют Нирвана
0 тг
56 000 тг
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Салют Бинго
Топ продаж -8.47 % new.png
Салют Бинго
29 500 тг
27 000 тг
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Салют Космос
Топ продаж -8.16 %
Салют Космос
49 000 тг
45 000 тг
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Салют Сюита
-4.84 % new.png
Салют Сюита
62 000 тг
59 000 тг
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Салют Таблица Менделеева
-9.3 %
Салют Таблица Менделеева
43 000 тг
39 000 тг
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Салют Посейдон
Топ продаж
Салют Посейдон
0 тг
29 000 тг
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Салют Инь - Янь
Топ продаж
Салют Инь - Янь
0 тг
47 500 тг
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Салют Ёситоси
-11.11 %
Салют Ёситоси
171 000 тг
152 000 тг
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Салют Кантата
Топ продаж
Салют Кантата
0 тг
57 000 тг
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Салют Барвиха
-12.5 % new.png
Салют Барвиха
40 000 тг
35 000 тг
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Салют Юпитер
Салют Юпитер
0 тг
63 000 тг
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Салют Везувий
Салют Везувий
0 тг
97 000 тг
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Салют Апокалипсис Элит на 600 зарядов большой
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Салют Апокалипсис Элит на 600 зарядов большой
0 тг
700 000 тг
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Салют Султан
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Салют Султан
0 тг
158 000 тг
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Салют Реквием
Салют Реквием
0 тг
136 000 тг
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Салют Горыныч
Топ продаж
Салют Горыныч
0 тг
137 000 тг
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Салют Бармалей
Салют Бармалей
0 тг
57 000 тг
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Салют Кочари
Салют Кочари
0 тг
115 000 тг
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Салют Карабас Барабас
Топ продаж
Салют Карабас Барабас
0 тг
133 000 тг
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Самая лучшая
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Самая лучшая
0 тг
155 000 тг
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Салюты Вернон
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Салюты Вернон
0 тг
335 000 тг
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Салют Рублевский
Топ продаж
Салют Рублевский
0 тг
159 000 тг
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Холодный фонтан Уличный
Топ продаж new.png
Холодный фонтан Уличный
0 тг
3 700 тг
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Тортовые свечи 25 см
Тортовые свечи 25 см
0 тг
4 250 тг
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Цветной дым разные цвета цена за 1шт
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Цветной дым разные цвета цена за 1шт
0 тг
2 500 тг
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Тортовые свечи 18 см
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Тортовые свечи 18 см
0 тг
4 200 тг
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Холодные фонтаны 3 метра 30сек Сценические
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Холодные фонтаны 3 метра 30сек Сценические
0 тг
2 500 тг
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Римские свечи - Арабески / Лед и пламя
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Римские свечи - Арабески / Лед и пламя
0 тг
5 500 тг
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Петарды Корсар 1
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Петарды Корсар 1
0 тг
5 500 тг
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Петарды Корсар 4
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Петарды Корсар 4
0 тг
850 тг
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Фестивальные шары Мейола
Фестивальные шары Мейола
0 тг
15 000 тг
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Фестивальные шары Андромеда
Фестивальные шары Андромеда
0 тг
16 000 тг
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Бенгальские свечи
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Бенгальские свечи
0 тг
700 тг
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Бенгальские огни 17 см
Бенгальские огни 17 см
0 тг
3 000 тг
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Летающий фейерверк Стриж
Летающий фейерверк Стриж
0 тг
3 500 тг
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Салют Иванушка
Топ продаж -11.67 % akciya.png
Салют Иванушка
30 000 тг
26 500 тг
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Салют Белорусочка
Салют Белорусочка
0 тг
12 000 тг
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Салют Крепыш
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Салют Крепыш
0 тг
12 000 тг
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Салют Канкан
Салют Канкан
0 тг
12 000 тг
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Салют ЛяМур
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Салют ЛяМур
0 тг
9 500 тг
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Салют Пиф Паф
Топ продаж
Салют Пиф Паф
0 тг
5 500 тг
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Салют Афродита
Салют Афродита
0 тг
14 000 тг
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Рио
Рио
0 тг
6 000 тг
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Салют УВЕРТЮРА
Топ продаж new.png
Салют УВЕРТЮРА
0 тг
270 000 тг
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Салют 18+
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Салют 18+
0 тг
12 000 тг
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Салют-Пунш
Топ продаж new.png
Салют-Пунш
0 тг
19 000 тг
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Салют-Бумер
Топ продаж -27.66 % hit.png
Салют-Бумер
23 500 тг
17 000 тг
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Салют КУНС
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Салют КУНС
0 тг
165 000 тг
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Интернет-магазин салютов и фейерверков Lux Salut в Алматы предлагает вашему вниманию самый широкий ассортимент безопасной пиротехники в городе. Мы поможем сделать красочным и запоминающимся любой праздник! Наши наборы салютов от производителя "Салют Люкс" - это идеальное соотношение цены и качества.

Салюты в Алматы на праздники: виды, типы, цвета

У нас есть профессиональная пиротехника 1, 2 и 3 класса (уровня) практически для каждого повода. Мы предлагаем большие и маленькие разноцветные салюты, фейерверки по выгодной стоимости для вашего праздника:

  • День рождения (взрослый, детский);
  • Новый год;
  • Свадьба;
  • День города;
  • День независимости;
  • Признание в любви;
  • Годовщина свадьбы и прочее.

Огромный выбор по цветам салютов и фейерверков: розовые, красные, золотые, бело-красные, зеленые, черные, голубые, синие и другие. Салютные установки (маленькие и средние) на разное количество залпов - 16, 19, 25, 30, 35, 36, 37. Есть большие батареи на 83, 95, 100, 297 и больше выстрелов - для крупных праздников. Установки могут быть однокалиберные (1,0, 1,1, 1,2 дюйма и т. д.), так и разнокалиберные, с разной высотой и временем действия. Всего в нашем каталоге более 100 пиротехнических изделий высокого качества, в их числе:

  • Батареи салютов (малые, средние, крупные, веерные);
  • Фонтаны;
  • Фестивальные шары;
  • Ракеты;
  • Римские свечи;
  • Бенгальские свечи и огни;
  • Петарды;
  • Хлопушки, пневмохлопушки;
  • Одиночные салюты;
  • Холодные фейерверки;
  • Дневные фейерверки;
  • Цветной дым, факел.

Как купить красивые салюты и фейерверки в Казахстане

У нас на сайте вы можете купить онлайн самые красивые наземные салюты и фейерверки крупного и мелкого калибра по выгодной цене с доставкой. Также вы можете посетить наш магазин в Алматы, адрес и телефон которого вы найдете в разделе “Контакты”. С помощью фильтра отсортируйте продукцию, которая подходит вам по цене, и выбирайте - а выбрать у нас есть из чего!

Обратите внимание, что в нашем интернет-магазине есть акционные товары. Мы регулярно устраиваем распродажу, поэтому у вас есть отличная возможность купить недорогой, но хороший праздничный салют.

Мы занимается продажей сертифицированной пиротехники с доставкой в Алмате и по всему Казахстану. Купить цветные салютные установки - дорогие и дешевые - можно онлайн на этом сайте, или по телефонам 87479070021, 87051588540. Оплатить покупку вы можете при получении товара курьеру наличными либо переводом на KASPI Gold. При заказе на сумму от 20000 тг - доставка на дом бесплатная.

Как безопасно запускать салют?

Пиротехнику стоит покупать только в сертифицированных магазинах. Для запуска стоит выбрать место, в радиусе 15 м которого нет легковоспламеняющихся материалов. После поджога фитиля нужно удалиться на безопасное расстояние за время горения фитиля, которое указано на упаковке.

Как правильно ставить фейерверк?

Не наклоняясь над фейерверком, присядьте рядом с ним, с вытянутой руки подожгите фитиль и немедленно отойдите на безопасное расстояние. Для запуска нужна ровная площадка, можно использовать кусок картона 30х30 см.

Какие салюты самые лучшие?

Наш топ-3:

  1. Салют Вернон;
  2. Салют Рублевский;
  3. Салют Иванушка.

Как выбрать фейерверки?

Смотря для каких целей. На свадьбу лучше всего подойдут “фонтаны”. На Новый год лучше подойдут крупные батареи салютов или ракеты. На дни рождения можно взять средние или маленькие батареи.