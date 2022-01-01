Интернет-магазин салютов и фейерверков Lux Salut в Алматы предлагает вашему вниманию самый широкий ассортимент безопасной пиротехники в городе. Мы поможем сделать красочным и запоминающимся любой праздник! Наши наборы салютов от производителя "Салют Люкс" - это идеальное соотношение цены и качества.

Салюты в Алматы на праздники: виды, типы, цвета

У нас есть профессиональная пиротехника 1, 2 и 3 класса (уровня) практически для каждого повода. Мы предлагаем большие и маленькие разноцветные салюты, фейерверки по выгодной стоимости для вашего праздника:

День рождения (взрослый, детский);

Новый год;

Свадьба;

День города;

День независимости;

Признание в любви;

Годовщина свадьбы и прочее.

Огромный выбор по цветам салютов и фейерверков: розовые, красные, золотые, бело-красные, зеленые, черные, голубые, синие и другие. Салютные установки (маленькие и средние) на разное количество залпов - 16, 19, 25, 30, 35, 36, 37. Есть большие батареи на 83, 95, 100, 297 и больше выстрелов - для крупных праздников. Установки могут быть однокалиберные (1,0, 1,1, 1,2 дюйма и т. д.), так и разнокалиберные, с разной высотой и временем действия. Всего в нашем каталоге более 100 пиротехнических изделий высокого качества, в их числе:

Батареи салютов (малые, средние, крупные, веерные);

Фонтаны;

Фестивальные шары;

Ракеты;

Римские свечи;

Бенгальские свечи и огни;

Петарды;

Хлопушки, пневмохлопушки;

Одиночные салюты;

Холодные фейерверки;

Дневные фейерверки;

Цветной дым, факел.

Как купить красивые салюты и фейерверки в Казахстане

У нас на сайте вы можете купить онлайн самые красивые наземные салюты и фейерверки крупного и мелкого калибра по выгодной цене с доставкой. Также вы можете посетить наш магазин в Алматы, адрес и телефон которого вы найдете в разделе “Контакты”. С помощью фильтра отсортируйте продукцию, которая подходит вам по цене, и выбирайте - а выбрать у нас есть из чего!

Обратите внимание, что в нашем интернет-магазине есть акционные товары. Мы регулярно устраиваем распродажу, поэтому у вас есть отличная возможность купить недорогой, но хороший праздничный салют.

Мы занимается продажей сертифицированной пиротехники с доставкой в Алмате и по всему Казахстану. Купить цветные салютные установки - дорогие и дешевые - можно онлайн на этом сайте, или по телефонам 87479070021, 87051588540. Оплатить покупку вы можете при получении товара курьеру наличными либо переводом на KASPI Gold. При заказе на сумму от 20000 тг - доставка на дом бесплатная.

Как безопасно запускать салют?

Пиротехнику стоит покупать только в сертифицированных магазинах. Для запуска стоит выбрать место, в радиусе 15 м которого нет легковоспламеняющихся материалов. После поджога фитиля нужно удалиться на безопасное расстояние за время горения фитиля, которое указано на упаковке.

Как правильно ставить фейерверк?

Не наклоняясь над фейерверком, присядьте рядом с ним, с вытянутой руки подожгите фитиль и немедленно отойдите на безопасное расстояние. Для запуска нужна ровная площадка, можно использовать кусок картона 30х30 см.

Какие салюты самые лучшие?

Наш топ-3:

Салют Вернон; Салют Рублевский; Салют Иванушка.

Как выбрать фейерверки?

Смотря для каких целей. На свадьбу лучше всего подойдут “фонтаны”. На Новый год лучше подойдут крупные батареи салютов или ракеты. На дни рождения можно взять средние или маленькие батареи.